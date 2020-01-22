Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات ريال مدريد| موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:59 م
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
Advertisements
استطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي سلمنقة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو .

ملخص مباراة ريال مدريد وسلمنقة اليوم في بطولة كأس ملك إسبانيا
وسجل هدفي نادي ريال مدريد كل من جاريث بيل في الدقيقة 18 خوان ماثيو في الدقيقة 62 بالخطأ في مرماه بينما سجل هدف نادي سلمنقة الوحيد ألفارو موريلو في الدقيقة 57 لينتهي اللقاء بفوز نادي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يصعد نادي ريال مدريد إلى الدور القادم من بطولة كأس ملك إسبانيا ليلحق بغريمه التقليدي نادي برشلونة الذي حسم صعوده هو الأخر اليوم الأربعاء 22 يناير على حساب نادي إيبيزا.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة
ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي بلد الوليد يوم الأحد القادم 26 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

ترتيب نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز
ويتواجد نادي ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 43 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق الملكي حتى الآن في بطولة الدوري.

Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

منذ حوالي 5 ساعات

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

هدف إيبيزا ضد برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

«الشوط الثاني» مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر Live barcelona vs ibiza Live Stream

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد واونيونيستا سالامنكا بث مباشر Unionistas De Salamanca - Real Madrid Live Streaming

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ ربع ساعة

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش يوفنتوس Ronaldo

منذ حوالي 4 ساعات

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: رحيل نجم جديد عن الملكي.. الريال يقترب من حسم ثاني صفقاته الشتوية.. حسم موقف بيل من الرحيل.. ومفاجأة من نجم برشلونة السابق

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ ساعتين و 44 دقيقة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثير من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة على إيبيزا

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

12:14 ص

تعليق مثير من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة على إيبيزا

11:42 م

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

09:45 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

08:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status