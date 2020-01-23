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هل يجوز توزيع المال بدلًا من العقيقة.. الإفتاء تجيب

الخميس 23/يناير/2020 - 06:45 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن العقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز فيها الذبح، ولا يجوز توزيع قيمتها نقدًا.

وتلقت دار الإفتاء سؤالًا من شخص رزقه الله ببنت وهي أول مولودة له، ويريد أن يذبح لكي يطبق سنة رسول الله، ولكنَّ له أخًا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعاني من ضائقة مالية. فهل يحق له أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظًا على مشاعر أخيه؟ علمًا بأن السائل يقرر أنه يقيم بالقاهرة، وأسرته تقيم في إحدى قرى محافظة الغربية. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي؟

أجابت الدار في فتوى لها، أن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجوز توزيع قيمتها نقدًا.
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الكلمات المفتاحية

دار الإفتاء حكم شرعي العقيقة

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