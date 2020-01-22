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zamalek | ننشر تردد قناة الزمالك الرياضية 2020 على قمر صناعي نايل سات Nailsat وباقي الأقمار الصناعية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:56 م
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قناة الزمالك
قناة الزمالك
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zamalek | ننشر تردد قناة الزمالك الرياضية 2020 على قمر صناعي نايل سات Nailsat وباقي الأقمار الصناعية

zamalek، تردد قناة الزمالك الجديدة على الأقمار الصناعية، نقدم لكم من خلال هذه المقالة، وكذلك خطة القناة وموعد بدأ الانطلاق وأبرز الإعلاميين، الذين سوف يظهرون على الشاشة.

بدأ انطلاق قناة الزمالك الرياضية

بدأت قناة الزمالك الجديدة 2020 بالبث الآن، وقال المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، تردد قناة الزمالك  11449 افقي H على القمر الصناعي نايل سات Nailsat.
 
كما أوضح مرتضي منصور، أن القناة ستضم نجوم الزمالك القدامي والشباب بعقود جديدة من أجل مصلحة الزمالك، ولإنه تم التوقيع مع 4 لاعبين من نجوم منتخب مصري.

وتابع “مرتضى” رئيس نادي الزمالك، أنه تم التعاقد مع أشرف بن شرقي 3 سنوات بشكل رسمي، مؤكدًا إنه هناك 160 مليون جنيه فائض بميزانية النادي.

ويذكر ان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تفقد الاستوديو الذي يتسلمه نادي الزمالك لإطلاق قناة النادي، بمدينة الإنتاج الإعلامي.

أبرز الإعلامين الذين يظهرون علي قناة الزمالك الجديدة

الإعلامي خالد الغندور، الإعلامي أحمد جمال.
الكابتن أحمد عبد الحليم، الكابتن طارق يحيي.
الكابتن أحمد سمير، الصحفي محمد الشرقاوي.
الصحفي كريم أبو حسين، الصحفي شادي عيسي.
الصحفي صبحي عبد السلام، الصحفي عبد الشافي صادق.
الصحفي إيهاب الفولي، الصحفي منتصر الرفاعي.

zamalek | ننشر تردد قناة الزمالك الرياضية 2020 على قمر صناعي نايل سات Nailsat وباقي الأقمار الصناعية

تردد قناة الزمالك الجديدة على الأقمار الصناعية
zamalek | ننشر تردد قناة الزمالك الرياضية 2020 على قمر صناعي نايل سات Nailsat وباقي الأقمار الصناعية
zamalek | ننشر تردد قناة الزمالك الرياضية 2020 على قمر صناعي نايل سات Nailsat وباقي الأقمار الصناعية
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