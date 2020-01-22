بالثلاثة.. ريال مدريد يقهر أونيونيستا سالامنكا ويتأهل لدور الـ16 بكأس إسبانيا

تغلب فريق ريال مدريد على مستضيفه فريق أونيونيستا سالامنكا أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء 22 يناير 2020 على ملعب "هيلمانتيكو" ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.





سجل الويلزي جاريث بيل أول أهداف ريال مدريد في الدقيقة 18، بعد كرة عرضية من الجهة اليسري فشل خوان جونجورا مدافع سالامنكا في ابعادها عن مرمي فريقه لتصل لـ"بيل" الذي سددها في الشباك بسهولة، ليمنح المرينجي التقدم مبكرًا في المباراة.





ونجح فريق سالامنكا في ادراك التعادل بالدقيقة 55 عن طريق الاعب ألفارو روميرو موريلو بعد انطلاقة سريعة من وسط الملعب حتي منطقة جزاء الريال وسدد الكرة بقوة في مرمي حارس الملكي ألفونس أريولا.





وجاء الهدف الثاني لفريق ريال مدريد في الدقيقة 62 من النيران الصديقة، حيث سجل الهدف خوان جونجورا لاعب سالامنكا بالخطأ في مرماه، بعدما ارتدت تسديدة قوية من ابراهيم دياز لاعب الملكي من القائم الأيسر واصطدمت في "جونجورا" وسكنت مرمي فريقه.





واختتم إبراهيم دياز ثلاثية ريال مدريد في الدقيقة 92 ليفوز الملكي بنتيجة 3-1.





بهذا الفوز يتأهل فريق ريال مدريد لدور الـ 16 ببطولة كأس ملك إسبانيا، ويلحق بغريمه التقليدي برشلونة والذي صعد ايضًا بعدما تغلب على فريق إيبيزا 2-1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأخير مساء اليوم.