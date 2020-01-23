رئيس وزراء لبنان الأسبق: حزب الله يسيطر على الحكومة

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن الحكومة الجديدة التي تتكون من 20 وزيرًا تختلف عن مطالب شباب الانتفاضة اللبنانية؛ حيث كانوا يطالبون بحكومة من شخاص مستقلين، مشيرا إلى أن هذه الحكومة عبارة عن قناع لمجموعات سياسية.



وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء، أن "حزب الله" هو السلطة الأكبر في لبنان، وسيطرته ليست فقط على رئاسة الجمهورية اللبنانية، والمجلس السيادي، إنما أصبح يسيطر على الحكومة وأعضائها؛ وهو ما أدى إلى خيبة أمل لدى شباب الانتفاضة وعبروا عن حالة الغضب التي لديهم.



وتابع رئيس وزراء لبنان الأسبق: "شباب لبنان يطالب بحكومة تختلف عن التشكيل الحالي"، مشيرًا إلى أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات لتحسين الوضع المالي والاقتصادي المتدهور فضلًا عن معونات من الأشقاء.

