حازم إمام يوضح رؤيته لقناة الزمالك الجديدة



وتابع "عندما كنا في قطاع الناشئين بالزمالك كنا ننتظر نشر صورة لمباراة لنا في مجلة النادي ونحتفظ بها، الآن هناك قناة للزمالك ويمكن أن تسلط الضوء على كل المباريات للفرق المختلفة".



وأشار إلى أن جماهير الزمالك انتظرت ظهور القناة الجديدة لسنوات طويلة، متوقعًا إنطلاقة قوية للقناة والنجاح في الفترة المقبلة.



وأكد حازم في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، أن القناة يجب أن تركز على كل ما هو زملكاوي وتسيط الضوء على كل مباريات الفريق في مختلف الألعاب والأعمار السنية.