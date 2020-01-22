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الهلال ضد النصر - تعرف على أرقام الغريمان في الدوري السعودي الموسم الحالي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:49 م
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الهلال والنصر
الهلال والنصر
أميرة فطيم
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أصبح الصراع بين الغريمان الهلال والنصر على صدارة الدوري السعودي أكثر شراسة الموسم الحالي من أي وقت مضى، حيث يعتلي الزعيم صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة عن العالمي صاحب المركز الثاني.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام الهلال والنصر في الدوري السعودي 2019-2020:-

أرقام الهلال في الدوري السعودي هذا الموسم:-

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 هدف، حصدهم من 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في لقائين لقائات، وخسر في 3 مباريات.

كما حقق الهلال رقما قياسيا جديدا في الدوري السعودي الموسم الحالي، بعدما أصبح أكثر ناد تسجيلا للأهداف برصيد 42 هدف.

وتفوق الزعيم على جميع فرق الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بتسجيله 27 هدفًا من لعب مفتوح.

إلى جانب إحراز الهلال ل34 هدفاً بعد مرور 11 جولة لأول مرة له في دوري المحترفين، ليحطم رقمه السابق خلال موسم 2009-2010، والذي سجل خلاله 33 هدفًا.

ويعتلي مهاجمه بافيتيمبي جوميز، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، برصيد 12 هدف.


أرقام النصر في الدوري السعودي هذا الموسم:-

يتصدر نادي النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، حصدهم من 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مواجهات، وتعادل في 3 مباريات، فيما وخسر في لقاءين.

كما نجح العالمي في تسجيل 23 هدفا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف فقط خلال 14 جولة.

وكسر النصر كافة الأرقام القياسية، بعدما أصبح أول فريق في تاريخ الدوري السعودي تستقبل مرماه أقل من 5 أهداف بعد مرور أول 12 جولة بالبطولة.

فيما رفع عمر السومة رصيده التهديفي إلى 9 أهداف، في المركز الثالث خلف مهاجم الهلال، بافيتيمبي جوميز المتصدر برصيد 12 هدف، وعبد الرازق حمد الله مهاجم النصر، صاحب المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

ويحتل عبد الرازق حمد الله، مهاجم النصر المركز الثاني من جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 10 أهداف.

يذكر أت النصر كان قد توج بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي الهلال.
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