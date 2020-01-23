أحد ضحايا "مستريح البحيرة": "فيه ناس أعطت له ملايين"

قال شريف الشريف، أحد ضحايا "مستريح البحيرة"، إن هذا النصاب يعمل في تشغيل الأموال منذ عامين، وكان كل شيء يسير بشكل جيد.



وأشار "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، إلى أنه كان يحصل على أرباح كل ستة أشهر بدون تحديد قيمة.



وأضاف الضحية، أنه أعطى النصاب 500 ألف جنيه، متابعًا: "كنت المفروض أحصل على الأرباح يوم الجمعة الماضي"، مستكملًا: "أعرف ناس أعطت لمستريح البحيرة ملايين".

