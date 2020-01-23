أستاذ أمراض جلدية يوضح خطورة استخدام "الحنة" و"التاتو"

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ أمراض الجلدية الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث سابقًا، إن رسومات الحنة تؤدي إلى التهابات وحروق كبيرة، معقبة: "العام الماضي في بنت دخلت العناية المركزة بسبب الحنة".



وتابع "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن "التاتو" الطبيعي الناتج عن الوشم خطير للغاية على بشرة الإنسان، لأنه يؤدي إلى إدخال مادة صبغية داخل الجلد، وهذا يؤدي إلى دخول ميكروب داخل الجسم، مضيفًا أن الألوان التي توضع على البشرة تحتوي على مواد كيمائية تتفاعل مع الجلد، خاصة أثناء الجلوس في الشمس.



ولفت أستاذ أمراض الجلدية، إلى ضرورة الابتعاد عن رسومات الألوان أو الحنة أو "التاتو"، لافتًا إلى أن الفتاة عليها أن تبتعد عن كريمات فرد الشعر وتستخدم "الاستشوار" بدلًا منها.

