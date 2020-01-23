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"البسوا المموه".. مي كساب تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل أغنيتها الجديدة

الخميس 23/يناير/2020 - 01:32 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تستعد الفنانة مي كساب لطرح أغنيتها الجديدة بعنوان "البسوا المموه"، يوم 25 يناير القادم.

وصرحت مي كساب لـ"الفجر الفني" أن أغنية "البسوا المموه" عن وطنه مصر، وأنها من كلمات محمد رسلان، وألحان وتوزيع عمرو حليم.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل"اللعبة"، الذي يعرض حالياً، وهو من بطولة" هشام ماجد، شيكو، مي كساب،محمد سلام،أحمد فتحي، بيومى فؤاد،سامى مغاوري، محمد ثروت،ميرنا جميل"،تأليف فادي أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونسى.


كما أن آخر أعمالها الغنائية، كليب "ببساطة" من ألبوم "أنا لسه هنا"، ويضم 12 أغنية، وجميع أغنيات الألبوم، توزيع زوجها أوكا، الذي حرص على أن يقدم مي بشكل فني جديد ومختلف.
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الكلمات المفتاحية

مي كساب البسوا المموه 25 يناير

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