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مي السباعي لـ"الفجر الفني": سعيدة بتجربتي في مسرحية علاء الدين.. وأحمد عز ابن بلد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:52 م
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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عبرت الفنانة الشابة مي السباعي، عن سعادتها الكبيرة لمشاركتها في مسرحية علاء الدين، التي عُرضت في موسم الرياض.

وقالت مي السباعي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": سعيدة جدًا لمشاركتي في مسرحية علاء الدين، وهي أول تجربة إحتراف ليا.

وعن كواليس العرض كانت رائعة جدًا وفريق العمل بأكمله يحب بعض، وكنا دائمين التشجيع لبعضنا البعض.


وأضافت مي السباعي: "أحمد عز إبن بلد جدًا، ومن المستحيل في وجوده أن يكون أي شخص في حالة ضيق بسبب طاقته الجيدة جدًا، ويشاركنا تفاصيله داخل العرض، ولم يكن أذًا مغرورًا، وحقيقة هو يستحق هذا المكانة.


وعن رأيها في مجدي الهواري قالت: هو مثال للمخرج الديمقراطي، يستمع للممثل ولرأيه ويشاركنا كل التفاصيل، لأنه يهمه جدًا أن يكون الممثل يشعر بالراحة، وشكله يكون جيد، وذلك لم يوجد في معظم المخرجين، ولديه القدرة أن يخرج ما بداخل الممثل من موهبة.

وتابعت عن كاست الإخراج قائلة: فريق عمل الإخراج لولا مجهودهم العظيم لم يخرج العرض بهذا الشكل.

واختتمت مي السباعي قائلة: طوال فترة التحضير كنت أتعلم حتى بروفات القراءة، وسعيدة جدًا بتجربتي هذه، وعملي مع فريق عمل جيد.
مي السباعي لـ"الفجر الفني": سعيدة بتجربتي في مسرحية علاء الدين.. وأحمد عز ابن بلد
مي السباعي لـ"الفجر الفني": سعيدة بتجربتي في مسرحية علاء الدين.. وأحمد عز ابن بلد
مي السباعي لـ"الفجر الفني": سعيدة بتجربتي في مسرحية علاء الدين.. وأحمد عز ابن بلد
مي السباعي لـ"الفجر الفني": سعيدة بتجربتي في مسرحية علاء الدين.. وأحمد عز ابن بلد
مي السباعي لـ"الفجر الفني": سعيدة بتجربتي في مسرحية علاء الدين.. وأحمد عز ابن بلد
مي السباعي لـ"الفجر الفني": سعيدة بتجربتي في مسرحية علاء الدين.. وأحمد عز ابن بلد
مي السباعي لـ"الفجر الفني": سعيدة بتجربتي في مسرحية علاء الدين.. وأحمد عز ابن بلد
مي السباعي لـ"الفجر الفني": سعيدة بتجربتي في مسرحية علاء الدين.. وأحمد عز ابن بلد
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