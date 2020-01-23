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انهيار منزل في القاهرة مكون من 3 طوابق

الخميس 23/يناير/2020 - 03:20 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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تعرض منزل قديم مكون من 3 طوابق، للانهيار مساء الأربعاء بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة.

وتلقت وزارة الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارا من اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير لقطاع الحماية المدنية بالقاهرة، يفيد انهيار منزل بمنطقة روض الفرج.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وتبين انهيار عقار قديم مكون من طابق أرضي وطابقين  علويين، وصادر له أمر إزالة من قبل المحافظة.

الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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