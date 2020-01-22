أحمد عبدالحليم: قناة الزمالك حلم وتحقق

وقال عبد الحليم في افتتاح القناة: أبارك لنفسي قبل أن أبارك لجماهير نادي الزمالك على إطلاق القناة بشكل رسمي، وأشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على تحقيق حلم الجماهير الذي تمناه الجميع منذ سنوات

وقال عبد الحليم في افتتاح القناة: أبارك لنفسي قبل أن أبارك لجماهير نادي الزمالك على إطلاق القناة بشكل رسمي، وأشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على تحقيق حلم الجماهير الذي تمناه الجميع منذ سنوات