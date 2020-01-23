Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدولار اليوم الخميس 23-1-2020.. العملة الأمريكية ترتفع في أخر تعاملات الأسبوع

الخميس 23/يناير/2020 - 12:05 ص
Advertisements
أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أسعار الدولار اليوم:

صعدت أسعار الدولار في بعض البنوك الخاصة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استقرار سعر العملة الأمريكية في البنوك الحكومية، وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأمريكية لحظة بلحظة.



أسعار الدولار في البنوك المصرية:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.7384

15.8634

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك مصر

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.76

15.86

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك بلوم

15.75

15.85

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.77

15.85

سعر الدولار في بنك SAIB

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك HSBC

15.76

15.86

سعر الدولار في المصرف العربي

15.73

15.83

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك عودة

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.76

15.86

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.76

15.86

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.76

15.86

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.74

15.84

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.76

15.86


سعر الدولار عالميًا:

تراجع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.07 بالمائة عند مستوى 1.1090 دولار.

واستقرت أسعار الدولار أمام الين الياباني عند 109.87 ين.

وتراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 1.3135 دولار.

واستقر سعر الدولار أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.9683 فرنك.

واستقر مؤشر الدولار الرئيسي عند مستوى 97.535.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار لحظة بلحظة سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في البنك الاهلي سعر الدولار بنك مركزي البنك الاهلي المصري البنك الاهلي اسعار الدولار في البنوك اسعار الدولار

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش يوفنتوس Ronaldo

منذ حوالي 4 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ ساعتين

يلا شوت Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وسالامانكا بث مباشر KSA HD كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع yalla online

منذ حوالي 3 ساعات

هدف إيبيزا ضد برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد واونيونيستا سالامنكا بث مباشر Unionistas De Salamanca - Real Madrid Live Streaming

منذ ساعتين و 43 دقيقة

«الشوط الثاني» مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر Live barcelona vs ibiza Live Stream

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تعليق مثير من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة على إيبيزا

منذ 43 دقيقة

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: رحيل نجم جديد عن الملكي.. الريال يقترب من حسم ثاني صفقاته الشتوية.. حسم موقف بيل من الرحيل.. ومفاجأة من نجم برشلونة السابق

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 18-12-2019.. والعملة الأمريكية تواصل التراجع دون مستوي الـ 16 جنيه

أسعار الدولار اليوم الإثنين 23-12-2019.. وهدوء في سعر العملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم الجمعة 27-12-2019.. أسبوع الخسائر للعملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 31-12-2019.. تعرف على سعر العملة الأمريكية في أخر تعاملات السنة

أسعار الدولار اليوم الجمعة 3-1-2020.. إنكماش في العملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2020.. سعر العملة الأمريكية عقب عطلة عيد الميلاد المجيد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

تعليق مثير من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة على إيبيزا

11:42 م

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

09:45 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

08:59 م

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

10:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status