أسعار الدولار اليوم الخميس 23-1-2020.. العملة الأمريكية ترتفع في أخر تعاملات الأسبوع

أسعار الدولار اليوم:





صعدت أسعار الدولار في بعض البنوك الخاصة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استقرار سعر العملة الأمريكية في البنوك الحكومية، وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأمريكية لحظة بلحظة.













أسعار الدولار في البنوك المصرية:





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.7384 15.8634 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك مصر 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.76 15.86 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.73 15.83 سعر الدولار في بنك بلوم 15.75 15.85 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.77 15.85 سعر الدولار في بنك SAIB 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.74 15.84 سعر الدولار في بنك HSBC 15.76 15.86 سعر الدولار في المصرف العربي 15.73 15.83 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك عودة 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك المشرق 15.78 15.88 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.76 15.86 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.76 15.86 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.76 15.86 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.74 15.84 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.73 15.83 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.76 15.86







سعر الدولار عالميًا:





تراجع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.07 بالمائة عند مستوى 1.1090 دولار.

واستقرت أسعار الدولار أمام الين الياباني عند 109.87 ين.

وتراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 1.3135 دولار.

واستقر سعر الدولار أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.9683 فرنك.

واستقر مؤشر الدولار الرئيسي عند مستوى 97.535.







