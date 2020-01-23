هل يحتاج خالد النبوي لتدخل مجدي يعقوب؟ نقيب الفنانين يرد

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان خالد النبوي حالته الصحية تحسنت كثيرًا، مشيرًا إلى أنه سيخرج من المستشفى غدًا.



وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء، أن "النبوي" بصحة جيدة، وما تردد أن حالته تتطلب تدخل الدكتور مجدي يعقوب غير صحيح"؟



وتابع نقيب المهن التمثيلية أن الفنان أصيبب بوعكة صحية وألم في الصدر أثناء تواجده في أحد الفنادق مع صحفي يجري معه حوار؛ لذلك ذهب إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي التي كانت الأقرب له، حيث قام بعمل قسطرة في القلب، معقبا: "الموضوع بسيط والأمور كويسه".



يشار إلى أن الفنان خالد النبوي تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، وقام بتركيب دعامة في القلب، حيث أعلنت زوجته ذلك وطلبت من الجمهور الدعاء له.

