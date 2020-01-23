Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يحتاج خالد النبوي لتدخل مجدي يعقوب؟ نقيب الفنانين يرد

الخميس 23/يناير/2020 - 05:01 ص
Advertisements
خالد النبوي
خالد النبوي
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان خالد النبوي حالته الصحية تحسنت كثيرًا، مشيرًا إلى أنه سيخرج من المستشفى غدًا.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء، أن "النبوي" بصحة جيدة، وما تردد أن حالته تتطلب تدخل الدكتور مجدي يعقوب غير صحيح"؟

وتابع نقيب المهن التمثيلية أن الفنان أصيبب بوعكة صحية وألم في الصدر أثناء تواجده في أحد الفنادق مع صحفي يجري معه حوار؛ لذلك ذهب إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي التي كانت الأقرب له، حيث قام بعمل قسطرة في القلب، معقبا: "الموضوع بسيط والأمور كويسه".

يشار إلى أن الفنان خالد النبوي تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، وقام بتركيب دعامة في القلب، حيث أعلنت زوجته ذلك وطلبت من الجمهور الدعاء له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجدي يعقوب خالد النبوي أشرف زكي

أخبار تهمك

استشاري يكشف عن كارثة موجودة في كريمات فرد الشعر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 10 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

منذ حوالي 4 ساعات

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 7 ساعات

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق مثير من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة على إيبيزا

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 7 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش يوفنتوس Ronaldo

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

استقرار الحالة الصحية لـ محمود الجابري بعد جراحة عاجلة في القلب

"ممنوع من الزيارة".. تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

نقيب الممثلين يكشف الحالة الصحية لـ خالد النبوي.. وينقل رسالته للجمهور

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

من داخل المستشفى.. خالد النبوي يرسل رسالة إلى جمهوره

بشرى لـ خالد النبوي": "ألف سلامة يا صديقي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

12:14 ص

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

07:40 م

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

12:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status