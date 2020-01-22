ليستر سيتي يضرب شباك وست هام برباعية.. وتوتنهام يهزم نوريتش في البريميرليج

نجح فريق ليستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق وست هام يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل بارنيس هدف فريق ليستر سيتي الأول في المباراة، وعزز بيريرا الظهير الأيمن للثعالب النتيجة بالهدف الثاني، قبل أن يقلص مارك نو ل النتيجة لوست هام يونايتد، واحرز ايوزي بيريز هدفين لصالح فريق ليستر سيتي الثالث والرابع.





وتعرض المهاجم المخضرم جيمي فاردي للإصابة خلال المباراة في الشوط الأول، وشارك النيجيري ايناتشو بدلا منه.





وحقق فريق توتنهام هوتسبير الفوز على فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.