جريزمان: إيبيزا كان صعبًا.. ونسعى للفوز بكأس الملك





عبر فريق برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء عقبة فريق إيبيزا، بالفوز في عقر داره بهدفين مقابل هدف، في دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.





ويدين البلوجرانا بالفضل في تحقيق الفوز للمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي سجل هدفين أحدهما في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعد أن تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر.





ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات جريزمان لوسائل الإعلام، حيث قال: "كان لقاءً صعباً، لكننا تجاوزنا ذلك، نسعى للفوز بكأس الملك".





وأضاف: "أنا هنا مع برشلونة للمساهمة في الفووز، وتسجيل الأهداف وصناعتها، لم أصل لقمة عطائي بعد، سأوصل العمل والتحسن في المستقبل".





وتابع: "أشكر زملائي في الفريق على مساعدتي في تسجيل الهدفين، يجب أن أبذل الجهد وأقتنص الفرص، سنحت لي فرصتين وقمت بتسجيلهما".





وواصل: "الشوط الأول لم يكن جيداً، لم نسدد كرة واحدة وواجهتنا معاناة شديدة، في الشوط الثاني تحسن الآداء كثيراً، وعالجنا أخطاء الشوط الأول".





وأتم: "اللعب بقلب دفاع واحد؟؟ .. سنعتاد على ذلك وسنتدرب على هذا الأسلوب في الإسبوع المقبل".



