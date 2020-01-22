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عائق وحيد في طريق أيوب الكعبي لاتمام انتقاله إلى اتحاد جدة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:27 م
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أيوب الكعبي
أيوب الكعبي
أمل الحلفاوي
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بات أيوب الكعبي قريب جدًا من تمثيل فريق نادي اتحاد جدة السعودي، خلال الأيام الحالية ضمن انتقالات الشتاء الجارية.

وحسب ما كشف وليد فراج عبر برنامجه "الدوري مع وليد"، أن أيوب الكعبي أصبح لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، بعد إنهاء الاتفاق على كافة الأمور.

وينتظر المهاجم المغربي أيوب الكعبي أن يتم إعارة الصربي إليكساندر بريجوفيتش لاعب اتحاد جدة، لتوقيع عقده الرسمي مع نادي الاتحاد.

ويتحضر اتحاد جدة لملاقاة نظيره العدالة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري.

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