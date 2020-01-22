عبدالمجيد السواط يفاجئ النصر السعودي

دخل الثلاثي "الأهلي والاتحاد والنصر" صراع الحصول على خدمات عبدالمجيد السواط لاعب التعاون، في انتقالات الشتاء الجارية.

وفاجأ عبدالمجيد السواط إدارة النصر السعودي، برفضه عرض النادي للانتقال إليه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد أن كان قريب من التوقيع مع العالمي.

وذكرت تقارير صحفية أن السواط بات قريب جدًا من التوقيع لصالح نادي الاتحاد، ليكون ثاني صفقات اتحاد جدة المحلية في الفترة الشتوية.





جدير بالذكر أنه قد تساوى العرضين المقدمين من النصر والأهلي، بينما جاء الاتحاد أقل قيمة في العروض المقدمة، كما أفادت التقارير الصحفية.





وكانت قد اشترطت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم، لبيع المدة المتبقية في عقده، أن تحصل على ما يرضيها مادياً أو فنياً بالاستفادة من لاعبين ترغب في ضمهم.