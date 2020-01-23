شاهد.. أحدث ظهور للفناة يسرا بعد تعرضها لوعكة صحية



وظهرت يسرا، في الصورة برفقة الفنانة نيلي كريم، وعلقت على الصورة قائلةً:" من إفتتاح مطعم في يناير 2020".



من ناحية آخرى تسعد الفنانة يسرى، لتصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل إسم" دهب عيرة" المقرر أن يسابق في الماراثون الرمضاني المقبل، وهو من إنتاج شركة العدل، وتم التعاقد مع الفنان بيومي فؤاد بشكل رسمي، ويتم التفاوض مع باقي الممثلين قبل انطلاق التصوير.



يذكر أن آخر أعمالها التلفزيونية مسلسل "هل لدينا أقوال آخرى" ويشارك في بطولته الفنانة شرين رضا، أحمد حاتم، نجلاء بدر، محمد شاهين، تأليف أيمن جمال، ومن إخراج هاني خليفة، ومن إنتاج شركة العدل.



"شاركت النجمة يسرا، جمهورها بصورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام بعض تعرضها لوعكة صحية.