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"الهيئة العامة للكتاب": سور الأزبكية موجود في المعرض

الخميس 23/يناير/2020 - 08:17 ص
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هيثم الحاج
هيثم الحاج
داليا الحسين
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قال هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن سور الأزبكية موجود في معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال 41 مكتبة.

وأضاف "الحاج"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الهيئة قامت بعمل جرد لكتبها وقامت بإخراج مجموعة من الكتب القيمة والقديمة، وسوف تقوم ببيعها في معرض الكتاب بأسعار وقت صدورها، معلقا: "ممكن تلاقي المجلد بـ 2 جنيه، وهي خطوة مهمة لترويج القراءة".

وأشار رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى أن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب تهتم بالطفل والشباب، متابعا: "يوجد مليون عنوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمتوسط ألف عنوان لكل ناشر".
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الكلمات المفتاحية

فعاليات معرض القاهرة للكتاب الكتاب الاعلامي أحمد موسي

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