أخبار ريال مدريد اليوم: رحيل نجم جديد عن الملكي.. الريال يقترب من حسم ثاني صفقاته الشتوية.. حسم موقف بيل من الرحيل.. ومفاجأة من نجم برشلونة السابق

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 22 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب الكرواتي لوكا مودريتش من الرحيل إلى إنتر ميلان.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم ريال مدريد ينتقل إلى بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم

ذكر الموقع الرسمي لبايرن ميونخ الألماني عبر شبكة الإنترنت أن بايرن ميونخ تعاقد مع ألفارو أودريوزولا ظهير أيمن ريال مدريد لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بدون الحديث عن إمكانية التعاقد معه في الصيف.



وأكد الموقع الألماني أن أودريوزولا البالغ من العمر 24 عاماً قد خضع للكشف الطبي وبات جاهزاً للمشاركة في تدريبات الفريق البافاري.



وعلق رومينيجيه المدير التنفيذي للنادي عقب التعاقد مع أودريوزولا قائلاً :"بعد مناقشات داخلية، قررنا تلبية طلب مدربنا هانسي فليك من أجل تعزيز خط الدفاع وقررنا التعاقد مع أودريوزولا، نحن سعداء جداً بالتعاقد معه ونود أن نشكر المسئولين في ريال مدريد على المفاوضات الودية التي حدثت بيننا".









- نجم ريال مدريد يلمح للرحيل عن آرسنال

ذكر داني سيبايوس نجم آرسنال الإنجليزي أنه لن يجدد عقده مع المدفعجية وذلك عقب التعادل مع تشيلسي مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وغاب سيبايوس نجم ريال مدريد المعار إلى آرسنال عن الملاعب منذ الإصابة التي تعرض لها في الفخذ أمام فيتوريا في بطولة الدوري الأوروبي والتي تسببت في عدم مشاركته في مباريات الدوري الإنجليزي وبطولات أخرى.



وألمح النجم البالغ من العمر 24 عامًا عبر وسائل التواصل الإجتماعي انستجرام بأنه يرغب في الرحيل نهاية الموسم الحالي وذلك في حوار مع بيليرين عبر حسابه الشخصي على الانستجرام.



وعلق سيبايوس على مشاركة قام بها هيكتور بيليرين على شبكة انستجرام عقب المباراة قائلا :"سأفتقد هذه الأهداف بقدمك اليسرى، أنت تستحق كل خير يحدث لك".









- نجم ريال مدريد يقترب من إنتر ميلان

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأنه تم عقد اجتماع بين بيبي ماروتا مدير القطاع الرياضي لنادي إنتر ميلان ونظيره إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد.



وكشفت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية أن الاجتماع جاء على هامش حفل جوائز بريرا الذي أقيم بالأمس والذي شهد تكريم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو بالإضافة لإنتر ميلان على اعتبار أنهم الأندية التي لم تهبط قط في الدوريات الكبرى.



وأوضحت الشبكة الإيطالية أن الاجتماع تناول فيه الثنائي الغداء في أحد مطاعم مدينة ميلان وأنه كان اجتماعًا رسميًا دون توضيح المزيد بشأنه.



وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن هذا الاجتماع جاء بعد أشهر من الأنباء التي انتشرت حول رغبة إنتر ميلان في الفوز بخدمات لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد.





- نجم برشلونة السابق يرحب بالعودة إلى الليجا

رحب أداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي بالرحيل عن فريقه الإنجليزي في حال تلقيه عرضاً رسمياً من برشلونة أو ريال مدريد وذلك بسبب تألقه الثابت في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وعلق تراوري في تصريحات صحفية على احتمالية العودة لإسبانيا مجدداً بعد تألقه مؤخراً مع وولفرهامبتون قائلا: "لم لا؟ إذا تلقيت عرضاً من برشلونة أو ريال مدريد فإنني سأفكر في الأمر".



وعن سبب رحيله عن الفريق الكتالوني، اختتم تراوري تصريحاته قائلاً : "سأحتفظ بتفاصيل الموضوع لنفسي، صحيح أنني لم أرحل بأفضل طريقة ممكنة لكنني لست نادماً على خروجي من برشلونة، كان هُنالك سوء تفاهم بيني وبين الإدارة وقررت الخروج".



وأكدت التقارير الصحفية أن أداما تراوري يعتبر من أسرع اللاعبين في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث يجري بسرعة 34.84 كلم/الساعة مع العلم أنه لعب في 3 فرق منذ رحيله عن برشلونة ويتعلق الأمر بأستون فيلا وميدلسبره وفريقه الحالي وولفرهامبتون.









- ريال مدريد يقترب من ضم موهبة ثانية من فلامنجو

أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد توصل لاتفاق جديد مع فلامنجو من أجل ضم المهاجم البرازيلي الشاب لينكولن.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاتفاق بين ريال مدريد وفلامنجو ينص على استمرار لينكولن البالغ من العمر 19 عامًا في صفوف فريقه الحالي دون الإعلان عن مدة ذلك مع إلزام النادي البرازيلي بإبلاغ إدارة الملكي بأية عروض يتلقاها النجم البرازيلي الشاب.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأولوية ستكون للميرنجي إذا تطابق العرض الجديد مع عرض ريال مدريد.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فلامنجو في مارس 2018 جدد عقد لينكولن حتى عام 2023 بشرط جزائي تبلغ قيمته 54 مليون يورو.









- تضاؤل فرض رحيل نجم مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن زيدان طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع بوجبا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وبالفعل دخل الملكي في مفاوضات جادة مع مانشستر يونايتد إلا أن المطالب المالية المرتفعة للأخير حالت دون إتمام الصفقة.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن فرص انضمام بوجبا إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي تبدو شبه معدومة.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن السبب يعود إلى اقتراب ريال مدريد من ضم الهولندي دون فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام مؤكدة في الوقت نفسه أن الصفقة لا تنتظر إلا الإعلان الرسمي عنها.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا لم يتدخل أي نادٍ في مفاوضات مع مانشستر يونايتد في نهاية الموسم لضم بوجبا فسيكون يوفنتوس الأقرب بلا شك في ضمه، حيث مايزال البيانكونيري متمسكًا باستعادة نجمه السابق الطامح للرحيل عن أولد ترافورد.









- وكيل أعمال بيل يكشف حقيقة رحيله عن ريال مدريد

كشف جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني حقيقة رحيله عن الفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير الجاري.



وقال بارنيت في تصريحات صحفية : "بيل أحد أفضل لاعبي الكرة الأرضية، فكيف له أن يخرج معارًا وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم؟ يا له من أمرٍ سخيف! ".



وأضاف : "خروجه معارًا شيء مضحك، وليست هناك أندية كثيرة مقتدرة ماليًا للقيام بذلك في عالم كرة القدم، وفي هذه اللحظة سيلعب مباراة اليوم ومازال أمامه عامان ونصف في عقده مع الريال".



وتابع : "بيل سعيد مع الفريق، وسيستمر باللعب في ريال مدريد وآمل أن يفوز ببطولات أخرى معهم خلال مدة تعاقده مع النادي".









- توتنهام يجهز عرض ضئيل لضم نجم ريال مدريد

أكد برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني أن نادي توتنهام يريد التعاقد مع الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد في يناير الجاري.



وكشف البرنامج أن نادي توتنهام يستعد لتقديم عرض ضعيف جدا لضم بيل في هذا الشتاء حيث يستعد النادي لعرض مبلغ 30 مليون يورو فقط لنادي ريال مدريد لضم اللاعب.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العرض الذي يجهزه نادي توتنهام لضم جاريث بيل يعتبر صغير جدا وبالطبع سترفضه إدارة نادي ريال مدريد.



وكان بيل قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد في انتقالات يناير الجارية بسبب عدم شعوره بالراحة مع الفريق.