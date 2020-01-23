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معرض الكتاب: خصصنا تطبيقا لمساعدة الجمهور على البحث (فيديو)

الخميس 23/يناير/2020 - 08:15 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
داليا الحسين
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قال هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض الكتاب هذا العام به أكثر من 1200 دار نشر، واصفا إقبال الناشرين بأنه طفرة كبيرة.

وأضاف "الحاج"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي افتتح معرض الكتاب وأبدى إعجابه بمجموعة كتب الأطفال، وإصدار الهيئة من مكتبة الأسرة كتاب شخصية مصر، مؤكدا أن تعليقات رئيس الوزراء كانت إيجابية.

وأشار إلى أنه يوجد تطبيق يساعد الجمهور على زيارة المعرض والبحث عن الكتاب الذي يريده، متابعا: "أهم ما يميز المعرض على المستوى التنظيمي وجود قناة يوتيوب الخاصة بالهيئة التي تعرض ذاكرة وأرشيف المعرض والندوات القديمة والأشياء التراثية ويتم عرض كل تراث معرض الكتاب، وكافة الفعاليات الجديدة".

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الكلمات المفتاحية

معرض الكتاب مصطفى مدبولي مجلس الوزراء صدى البلد الاعلامي أحمد موسي

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