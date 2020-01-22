مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بزراعي البحيرة (صور وأسماء)

لقي قبل قليل، شخص مصرعه بينما آخر بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الزراعي أمام قرية شبرا النونة بمركز ايتاي البارود بمحافظه البحيرة.



تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة ايتاي البارود بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، وبالانتقال والفحص تبين مصرع "أحمد محمود إسماعيل" 35 عامًا، وإصابة "محمد سامح سعيد" 22 عامًا، باشتباه كسر بالكتف الأيسر وجروح وكدمات متعددة بالجسم والقدمين.



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ايتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.