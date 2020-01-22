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"صندوق النقد" يكشف أسباب خفض التوقعات حول النمو الاقتصادي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:40 م
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صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
وكالات
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قالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي، إن سبب خفض التوقعات للنمو الاقتصادي بسبب الهند، بالإضافة إلى الاضطرابات في اثنين من الدول، ولكن يبدو بقية العالم حالياً أفضل مما كان عليه في أكتوبر.

وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2020 إلى 3.3 بالمائة من 3.4 بالمائة.

واعتبرت رئيسة صندوق النقد الدولي أن توقيع الصفقة التجارية الجزئية بين الولايات المتحدة والصين بمثابة نشر للسلام مما سيحسن نمو الاقتصاد العالمي.

وقعت واشنطن وبكين الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من الصفقة التجارية والتي أدت إلى وقف حرب التعريفات الجمركية المتبادلة بين الطرفين منذ أكثر من 18 شهراً.

وقالت في تعليقات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية في دافوس اليوم الأربعاء، إن الهدنة التجارية قد خفضت 0.3 بالمائة من الخسائر الذي كان يمكن أن يتكبدها الاقتصاد العالمي جراء النزاع.

فيما ذكرت جورجيفا أن أحد الأسباب الأخرى للتفاؤل هو السعي المتزامن عالمياً لسياسة نقدية أكثر تيسيراً، حيث قام 49 بنكًا مركزيًا حول العالم بتخفيض معدلات الفائدة ما مجموعه 71 مرة على مدار عام 2019، مما أدى إلى زيادة نصف نقطة مئوية للنمو العالمي 2019 و 2020.
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الكلمات المفتاحية

صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي الاتفاق التجاري

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