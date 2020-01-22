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نائب محافظ القاهرة يبحث إجراءات نقل موقف الألف مسكن

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:39 م
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الجولة
الجولة
إسماعيل منطاوي
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تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، منطقة الألف مسكن، لدراسة نقل موقف الميكروباص لموقف بديل، وبحث أماكن أخرى وذلك في إطار التطوير الجاري تنفيذه في محور جسر السويس، وميدان الحجاز.

كما التقى صابر، مع مسئولي المرافق (مياه، غاز، كهرباء)، وذلك لبحث كيفية تحويل المرافق، لإنشاء ٢ كوبري في شارع الطيران ويوسف عباس بنطاق مدينة نصر، بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، كان قد تفقد أعمال التطوير بمحور جسر السويس والممتدة من ميدان ألف مسكن حتى شارع الكوبري بمسافة خمسة كيلو متر تقريباً وأكد على اختزال الجزيرة الوسطى والسماح باتساع الشوارع للمساهمة في تحقيق سيولة مرورية، وكذلك سرعة تحديد موقع آخر لنقل سيارات السرفيس من ميدان ألف مسكن ومنع تواجدها نهائيا بالميدان فور الانتهاء من تحديد الموقع وتجهيزه مشدداً على شركة المقاولات المسئولة برفع مخلفات الحفر والتجهيز أولاً بأول.
نائب محافظ القاهرة يبحث إجراءات نقل موقف الألف مسكن
نائب محافظ القاهرة يبحث إجراءات نقل موقف الألف مسكن
نائب محافظ القاهرة يبحث إجراءات نقل موقف الألف مسكن
نائب محافظ القاهرة يبحث إجراءات نقل موقف الألف مسكن
نائب محافظ القاهرة يبحث إجراءات نقل موقف الألف مسكن
نائب محافظ القاهرة يبحث إجراءات نقل موقف الألف مسكن
نائب محافظ القاهرة يبحث إجراءات نقل موقف الألف مسكن
نائب محافظ القاهرة يبحث إجراءات نقل موقف الألف مسكن
نائب محافظ القاهرة يبحث إجراءات نقل موقف الألف مسكن
نائب محافظ القاهرة يبحث إجراءات نقل موقف الألف مسكن
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الكلمات المفتاحية

ميدان الحجاز محافظ القاهرة جسر السويس الألف مسكن

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