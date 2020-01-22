نائب محافظ القاهرة يبحث إجراءات نقل موقف الألف مسكن

تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، منطقة الألف مسكن، لدراسة نقل موقف الميكروباص لموقف بديل، وبحث أماكن أخرى وذلك في إطار التطوير الجاري تنفيذه في محور جسر السويس، وميدان الحجاز.

كما التقى صابر، مع مسئولي المرافق (مياه، غاز، كهرباء)، وذلك لبحث كيفية تحويل المرافق، لإنشاء ٢ كوبري في شارع الطيران ويوسف عباس بنطاق مدينة نصر، بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما التقى صابر، مع مسئولي المرافق (مياه، غاز، كهرباء)، وذلك لبحث كيفية تحويل المرافق، لإنشاء ٢ كوبري في شارع الطيران ويوسف عباس بنطاق مدينة نصر، بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.