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والد أحد الشهداء: السيسي هدية من الله لشعب مصر (فيديو)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:36 م
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السيسي
السيسي
أمنية فوزي
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قال لطفي عبدالكريم، والد الشهيد المقدم مصطفى لطفي سلامة: "25 من يناير يذكرني بابني رحمة الله عليه وكل زملائه من رجال الشرطة والقوات المسلحة الأبطال الذين ضحوا بحياتهم وأرواحهم حتى ننعم بالأمن والأمان والاستقرار الذي نعيشه حاليًا"، مشيرًا إلى أن نجله الشهيد المقدم مصطفى لطفي تخرج عام 2004 وحصل على ليسانس الحقوق والشرطة وكان من المتفوقين في كلية الشرطة وبدأ عمله في محافظة القليوبية واستمر يخدم بها حتى عام 2016.

وأضاف "عبدالكريم"، خلال لقائه ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور علاء أبوبكر، عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أنه استلم شهادة وفاة نجله الشهيد المقدم مصطفى لطفي سلامة في يوم 3 مارس 2016، مشيرًا إلى أن شهداء القوات المسلحة والشرطة سينعمون في الجنة مع الصديقين والشهداء لأنهم استشهدوا في سبيل الدفاع عن أرض مصر وشعبها العظيم وقاموا بواجبهم على أكمل وجه.

ودعا الله أن يحفظ مصر وأن تظل في أمن واستقرار إلى يوم الدين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية من الله لشعب مصر لكي ينقذه من المخطط الخفي الذي كان يُحاك بالوطن، موضحًا أن فصاحة الإدارة السياسية الممثلة في الرئيس السيسي أنقذت البلد من الانهيار والضياع.

ووجه رسالة للمصريين قائلا: "علينا أن نحمد الله وأن نسجد لله شاكرين على نعمة الأمن والأمان، وأن ندعو لأرواح شهدائنا بالرحمة والمغفرة لأننا لا نمتلك إلا الدعاء لهم".
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توك شو السيسي أخبار مصر 25 يناير

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