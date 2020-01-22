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سرس الليان الفريق الذي لا يُقهر في القسم الثالث

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:33 م
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بوابة الفجر
علي خلاف
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرس الليان عروضه المميزة في مجموعة الشرقية والمنوفية بدوري القسم الثالث المصري بعد التعادل السلبي مع مضيفه ومنافسه المباشر فريق بلبيس على ملعب جوت بلبيس.

سرس الليان يتصدر المجموعة العاشرة بلا هزيمة

بهذا التعادل الذي كان بمذاق الفوز واصل فريق سرس الليان تصدره لمجموعته العاشرة "مجموعة الشرقية والمنوفية" برصيد 32 نقطة من 16 مباراة حقق برازيل المنوفية الفوز في 8 وكان التعادل حاضراً في 8 لقاءات بينما لم يعرف أبناء المدرب المخضرم أسامة حجاج مذاق الخسارة حتى الآن.

مكاسب سرس الليان من تعادل بلبيس

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز مكاسب برازيل المنوفية من التعادل السلبي مع بلبيس المنافس المباشر والذي يحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعة الشرقية والمنوفية برصيد 27 نقطة وفيما يلي أبرز ثمار التعادل :_

مواصلة التربع على قمة المجموعة العاشرة بفارق مريح

تعادل بطقم الفوز رفع رصيد مدرسة المواهب إلى 32 نقطة من 17 لقاء، بفارق خمسة نقاط كاملة عن بلبيس أقرب الملاحقين الذي خاض نفس عدد المباريات مع 7 فوز و8 تعادلات وثلاثة هزائم جعلت الفارق يتسع وهوا ما يقرب سرس الليان خطوة جديدة من حلم العودة إلى دوري الممتاز ب وهوا الهدف الذي ينتظره كافة جماهير المدينة الزرقاء.

هجوم السرساوية الأقوي ودفاعهم الثالث

وبالحديث عن الثمار التي حصدها فريق سرس الليان من تعادل لقاء بلبيس فإن خط هجوم الأخضر واصل تربعه على قائمة الأقوي تهديفيا في المجموعة العاشرة حيث سجل لاعبو المدرب أسامة حجاج 26 هدف في 16 لقاء بمعدل يقارب الهدفين في كل مباراة ، بينما سكنت مرماهم 13 هدف كثالث أقوي خط دفاع بعد الشرقية الأقوي والتي استقبلت 7 أهداف فقط وبلبيس الوصيف بتلقي 11 هدف.

أسامة حجاج يكسب قلوب جماهير المدينة

واصل المدرب المخضرم أسامة حجاج عروضه الجيدة مع فريق سرس الليان والتي خطفت قلوب مشجعي النادي الأزرق الذين توافدوا خلف الفريق في مباراة اليوم وهتفوا للمدرب وأثنوا على ما يقدمه مع الفريق حيث أعرب المدرب عن فرحته الشديدة لدعم ومؤازرة الجماهير له متمنياً تحقيق مرادهم بالصعود لدوري القسم الثاني مطلع الموسم المقبل.

ترتيب المجموعة العاشرة "مجموعة الشرقية والمنوفية"

يتصدر فريق سرس الليان ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 32 نقطة من 16 جولة ويلاحقه بلبيس برصيد 27 من النقاط وجاء جدول مجموعة الشرقية والمنوفية كالتالي:_

1_ سرس الليان 32 نقطة

2_ بلبيس 27 نقطة

3_ الشرقية 27 نقطة

4_ مركز شباب تلا 26 نقطة

5_ غزل شبين 25 نقطة

6_ عرب الرمل 23 نقطة

7_ ميت خقان 21 نقطة

8_ فاقوس 18 نقطة

9_ شباب ديرب نجم 17 نقطة

10_ دقادوس 17 نقطة

11_ ميت خلف 16 نقطة

12_ شباب أبو حماد 15 نقطة

13_ أبو كبير 15 نقطة

14_ ديرب نجم 11 نقطة
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