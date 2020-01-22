المصريين الأحرار: الإرهاب الإلكتروني يُهدد الأمن القومي بشكل مباشر

قال أحمد مشعل، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، إن الفترة الأخيرة شهدت ظهور مصادر تهدد الأمن القومي بصورة مباشرة، ومن هذه الأشكال ما يسمى بالإرهاب الإلكتروني، الذي يجب مواجهته بشكل مختلف سواء على المستوى المحلي أو الدولي.



وتابع "مشعل"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية"dmc"، مساء الأربعاء، أن الإرهاب الإلكتروني يعمل على تغير العقول ويهدد مصر بأشكال مختلفة، مشددا على ضرورة العمل على إعداد وتوسيع مفهوم الأمن الفكري.



ولفت إلى أن التوعية بمفهوم الأمن الفكري، يكون من خلال انشاء عقول سليمة قادرة على التفكير بين الأفكار البناءة، والهدامة، وهذا من خلال دمج الشباب في مجالات العمل التي تعزز الإنتماء للوطن.

