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حساب المواطن يرد على مستحقة لم تستلم مبلغ الدعم لثلاثة أشهر وزوجها غير مؤهل!

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:30 م
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حساب المواطن - صورة أرشيفية
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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رد حساب المواطن على مستحقة اشتكت من عدم صرف دعم البرنامج لمدة ثلاثة أشهر، حيث وجهت استفسارًا لصفحة "خدمة المستفيدين" التابعة للبرنامج على موقع "تويتر" قائلة: "لسلام عليكم ورحمة  الله وبركاته  ياخوي لي فترة اسالي ولاحد يجاوبني انا زوجي غير موهل والان لنا ثلاث اشهر ماستلمنا حساب المواطن اريد اعرف طريقه تجعلني انا العائل لابنائي ويكونون تابعين لي أرجو الرد على سؤالي".

وأجاب حساب المواطن عن طريق "خدمة المستفيدين" على النحو التالي: "بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية: (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وارفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة،و في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الاسرة".

وردت السيدة قائلة: "يعني احذف احساب زوجي؟"، ليجيب حساب المواطن: "لا يلزمك حذف الحساب، وبإمكانك التسجيل كمستفيد رئيسي  في البرنامج من خلال الرابط التالي اضغط هنا عن طريق (تسجيل جديد، تفاصيل الطلب، تعبئة البيانات، وتقديم الطلب)، نسعد بخدمتك".

وتجدر الإشارة إلى أن حساب المواطن، خصص صفحة "خدمة المستفيدين" على موقع "تويتر"، للرد على اسئلة المواطنين بالمملكة بشان البرنامج، وتعمل الصفحة بالرد على الاستفسارات طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءًا، كما خصص أيضًا خدمة صوتك مسموع لنفس الغرض عبر رقم جوال 19912.
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