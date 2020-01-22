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خبير: المصريون شاهدوا القوات الخاصة لأول مرة يوم 28 يناير 2011

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:25 م
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حاتم صابر
حاتم صابر
أمنية فوزي
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قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن القوات المسلحة تحركت يوم 28 من يناير عام 2011 أو ما يسمى بـ"جمعة الغضب"، مشيرًا إلى أن هدفهم الرئيسي حينها كان يتمثل في الحفاظ على الأهداف الحيوية ذات التأثير داخل القاهرة، لافتًا إلى أنه في ذلك الوقت كان الشعب المصري يرى لأول مرة عناصر القوات الخاصة كاملة التجهيز عيانًا بيانًا.

وأضاف "صابر"، خلال لقائه ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور علاء أبوبكر، عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن المصريين لم يصدقوا أن هؤلاء الضباط مصريين حتى تم إقناعهم بعد فترة كبيرة من التعامل معهم، لافتًا إلى أن الشعب المصري بطبيعته يحب الجيش.

وأوضح أنه أثناء أحداث يناير قابلته سيدة وطلبت منه الحديث معه قائلة: "أنا معرفتش أنام أنا ولا أحفادي إلا لما أنتم جيتوا، إحنا بنشكركم جدا على تعبكم"، مشيرا إلى أن هذا الحديث كان يشحن من معنوياتهم ويجعلهم يشعرون بالفخر والاعتزاز بأنفسهم.
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الكلمات المفتاحية

حاتم صابر توك شو المحور التوك شو 11 يناير

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