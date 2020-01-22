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الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:24 م
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تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
الفجر الرياضي
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أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، للرد على البيان الذي نشره معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية يتقدم فيه باستقالته من الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء.

وجاء في بيان النادي الأهلي: " إدارة النادي وهي تتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالمًا لوطنه وأهله وكل محبيه، تؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، والنادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ".

وأضاف: "  كما أن المستشار تركي آل الشيخ مسؤول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين، ومجلس إدارة الأهلي تفهم في ذلك الوقت ما جرى للمساس بهذه العلاقة، التي يعتز بها النادي وقياداته". 

واختتم البيان: " ولقد ترجمت الجلسات التي جرت مؤخرًا بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمستشار تركي آل الشيخ، التقارب في وجهات النظر، ووضع ضوابط واضحة للتعاون في المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته، ويعكس للرأي العام ما يقدمه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي من دعم كبير ورغبة صادقة منه في خدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره في مجالات مختلفة ".

وكان آل الشيخ قد جدد استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وطلب من إدارة النادي الأهلي سرعة البت في الاستقالة التي تقدم بها في 25 مايو 2019 والذي لم يصدر المجلس أي قرار بشأنها حتي يومنا هذا.

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محمود الخطيب رئاسة الأهلي تركي آل الشيخ والخطيب تركي آل الشيخ الاهلي أخبار الأهلي

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