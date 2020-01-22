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جمارك مطار الغردقة تضبط محاولتي تهريب عملات ذهبية وتذكارية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:23 م
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العملات المضبوطة
العملات المضبوطة
محمد طه
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تمكنت الإدارة العامة لجمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة سلطان صالح مدير جمرك مطار الغردقة من ضبط محاولتي تهريب عدد من العملات الذهبية والتذكارية والأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010.

في المحاولة الأولى

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة كورندون رقم XR191 القادمة من مطار ليزبج بألمانيا اشتبة طارق منصور في الركاب، ألماني الجنسية.

وبالعرض على عمر عبدالله رئيس قسم تفتيش الركاب قرر تمرير الأمتعة الخاصة بالراكب على جهاز الفحص بأشعة الأكس راي بمعرفة محمد حداد مسئول قسم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

وتم تشكيل لجنة من عبدالحميد فندى وخالد قرشي مأموري الجمرك لتفتيش الراكب في حضور عبدالمحسن عبده رئيس قسم الأمن الجمركي فتبين وجود 20 عملة ذهبية مدون عليها صورة نيلسون مانديلا ومطليه بالفضة لإمكان تهريبها داخل حقائبه الشخصية.

وفى المحاولة الثانية

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة إيزى جيت رقم 3091 القادمة من مطار لندن اشتبة أحمد ابوالحسن رئيس قسم تفتيش الركاب في الراكب م. ع. ع مصري الجنسية.

وبالعرض على مشالي أبوسحلى رئيس قسم تفتيش الركاب قرر تمرير الأمتعة الخاصة بالراكب على جهاز الفحص بأشعة الأكس راي بمعرفة أحمد عابدين مسئول قسم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على هشام شرارة مدير إدارة تفتيش الركاب قرر تكليف أحمد السطوحي مأمور الجمرك لتفتيش الراكب في حضور عبدالمحسن عبده رئيس قسم الأمن الجمركي، فتبين وجود 3 عملات معدنية قديمة مرقوم عليها 1916 السلطان حسين كامل بعرضها على الوحدة الأثرية التي اقرت بأثريتها، وتم جرد المضبوطات وتحريزها بمعرفة كلا من أحمد رسمى ومحمد على مأموري الجمرك. 

كما قرر محمد شمس مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط رقمي 1 و2 لعام 2020.
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