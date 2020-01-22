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مفيد فوزي يكشف كواليس حواره مع مبارك أثناء فترة حكمه (فيديو)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:23 م
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مفيد فوزي
مفيد فوزي
داليا الحسين
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كشف الإعلامي مفيد فوزي، كواليس حواره مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أثناء حكمه، ورفضه إعطاء "مبارك" الأسئلة التي سوف تطرح عليه.

وأوضح "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن مبارك طلب أول سؤال من الحوار ولكن جوابه "ضروري يا فندم!"، متابعًا: "وجدت صفوت الشريف وزير الإعلام آنذاك ينظر لي بتعجب.. يعني ايه الرزالة ديه!".

وأشار الإعلامي إلى أنه لم يكن يريد الإفصاح عن الأسئلة التي سوف يسألها إلى "مبارك" من أجل استخدام عنصر المفاجأة، متابًعا: "قولت لـ مبارك أريد أن أعلم ما يدور في رأسك.. وجاوبني مبارك إيه الكلمة ديه!! ".
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