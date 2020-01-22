ترامب: لم أرتكب أي انتهاكات خلال المحادثة مع الرئيس الأوكراني

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التأكيد على أنه لم يرتكب أي انتهاكات خلال المحادثة الهاتفية في الصيف الماضي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قائلا: "لقد كانت محادثة طبيعية تماما مع شخص رائع".

واعتبر ترامب، خلا مؤتمر صحفي في دافوس، أن بعض أسلافه في رئاسة البلاد، لو واجهوا خصومهم في الكونجرس من الحزب الديمقراطي، "لاضطروا للاستقالة في اليوم الأول من عملهم".

وأضاف: "إذا كان ما فعلته يعتبر حقا سببا فعليا للعزل، لاضطر (الرئيسان الأسبقان) ليندون جونسون، وجون كينيدي في حالات مشابهة للرحيل في اليوم الأول من تسلم مهامهما".





وكان مجلس الشيوخ في الكونغرس قد وافق في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، على القواعد الضابطة لمحاكمة الرئيس ترامب.

وصوت المجلس بتأييد من جميع الأعضاء الجمهوريين بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 بما يخدم إقرار خطة المحاكمة التي تسمح بمرافعات أعضاء مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.