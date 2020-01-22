إصابة 9 إثر انقلاب تروسيكل في قفط بقنا



تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف في قنا، إخطارًا يفيد إصابة أشخاص، منذ قليل، في حادث انقلاب تروسيكل، أعلى كوبري التصافي، بقرية أبنود، بمركز قفط، جنوب قنا.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

أصيب 9 أشخاص، منذ قليل، في حادث انقلاب تروسيكل، أعلى كوبري التصافي، بقرية أبنود، بمركز قفط، جنوب قنا.