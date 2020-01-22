موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا السبت 25 يناير في الدوري الإسباني

يستضيف ملعب ميستايا مباراة قوية ومنتظرة تحمع بين برشلونة وريال ونظيره فالنسيا صاحب الأرض والجمهور ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسبانى، فى لقاء قوي ومنتظر بالليجا، يوم السبت القادم 25 يناير 2020.





موعد مباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة تحت قيادة المدير الفنى الجديد كيكي سيتين ضيف ثقيل على نظيره فالنسيا ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الليجا الإسبانية، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني

ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية مباراة قوية بين فريقي برشلونة وبين فالنسيا ضمن مباريات الجولة الـ 21 من بطولة الليجا الإسبانية، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى.





وحقق برشلونة فوز مهم على نظيره إيبيزا ضمن مباريات الدور 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا بهدفي انطوان جريزمان ليصعد الفريق للدور المقبل، بينما حقق البارسا فوز بالدوري الإسباني فى المباراة الماضية على فريق غرناطة بهدف دون رد سجله اللاعب ليونيل ميسي قائد برشلونة فى الدقائق الأخيرة.





ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسبانى برصيد 43 نقطة مناصفة مع ريال مدريد بينما فالنسيا فى المركز السابع برصيد 31 نقطة.



