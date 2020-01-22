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ترامب يؤكد ضرورة تخفيض طالبان مستوى العنف في أفغانستان

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:02 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ضرورة تخفيض طالبان مستوى العنف في أفغانستان، منوها بأن ذلك سيؤثر إيجابا على عملية التفاوض وحل الأزمة هناك.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس ترامب أكد في لقاء مع نظيره الأفغاني أشرف غني في دافوس، على الحاجة لتخفيض كبير ودائم في العنف من طالبان، الأمر الذي سيسهم في مفاوضات بناءة حول مستقبل أفغانستان".

وخريف 2018، بدأت الولايات المتحدة محادثات سلام مع ممثلي حركة طالبان، بهدف إنهاء العنف هناك، ليتسنى سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ولم تشارك حكومة كابل في هذه المفاوضات التي تجرى بين الحين والآخر في مدينة الدوحة، حيث يتم كل مرة إطلاع كابل على ما تحققه هذه الجلسة أو تلك من المفاوضات.

وبعد تسع جولات من الاجتماعات، أكد المبعوث الخاص الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في سبتمبر الماضي أنه تم التوصل مع طالبان إلى اتفاق سلام أساسي، يتضمن سحب أكثر من 5 آلاف عسكري أمريكي.

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الكلمات المفتاحية

مستوى عنف طالبان دونالد ترامب خفض أفغانستان

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