Advertisements
Advertisements
Advertisements

هيئة "الأرصاد" تحذر من سقوط أمطار رعدية على الرياض

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:58 م
Advertisements
الرياض
الرياض
الفجر السعودي
Advertisements

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، من أن أجزاء واسعة من عاصمة المملكة (الرياض) والمحافظات التابعة لها سوف تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وقالت هيئة الأرصاد: إن "الأمطار الرعدية سوف تستمر حتى الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الخميس"، ونبّهت من أن المنطقة الشرقية سوف تشهد استمراراً في هطول الأمطار الرعدية صحوبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، حتى الساعة الثامنة من مساء يوم غدٍ الخميس.

*الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.

وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

-أهداف الهيئة:
وتهدف الهيئة، لحماية البيئة من التلوث لكل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي وما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية والحفاظ عليها ومنع تدهورها والحد من ذلك، ومراقبة الظواهر الجوية لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من أي اشعاع أو تلوث.

-مراكز الهيئة:
وتدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مركزين رئيسيين، وهما المركز الإقليمي للاتصالات، والذي يقع المركز في مدينة جدة، وتكمن مسؤولية المركز الإقليمي للاتصالات حسب توزيع المنظمة العالمية للأرصاد مسؤلية تامة عن إمداد جميع الدول في منطقة اقليم الثاني وتحديدا الدول الواقعة في منطقة الخليج العربي واليمن بمعلومات الأرصاد الجوية اليومية عن طريق خدمات الاذاعة وخدمات تجميع المعلومات.

ومركز نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، حيث يقوم المركز بتوفير البيانات والمعلومات الجغرافية بجودة عالية وتغطية كاملة للمملكة العربية السعودية.

وقد قام المركز بإنشاء مجموعة من قواعد البيانات الجغرافية البيئية طبقا لاحتياجات الهيئة لأداء مهامها في الحفاظ على البيئة، وتحتوى هذه القواعد على خرائط الأساس الرقمية مختلفة المقاييس والتغطية الجغرافية وخرائط الحساسية البيئية للمناطق الساحلية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد المملكة السعودية الرياض الأرصاد أمطار رعدية

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد واونيونيستا سالامنكا بث مباشر Unionistas De Salamanca - Real Madrid Live Streaming

منذ ساعة و 11 دقيقة

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 3 ساعات

شروط الحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ يومين

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 3 ساعات

هدف إيبيزا ضد برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ أقل من نصف ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ أقل من ساعتين

«الشوط الثاني» مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر Live barcelona vs ibiza Live Stream

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش يوفنتوس Ronaldo

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وسالامانكا بث مباشر KSA HD كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع yalla online

منذ ساعة و 24 دقيقة

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

"الأرصاد" تحذر من الأمطار الرعدية على مكة وجازان

هيئة "الأرصاد" السعودية تكشف عن توقعاتها لطقس الأربعاء

باحث ظواهر مناخية: حالة جوية خفيفة على المملكة تبدأ من غداً الأحد إلى الإثنين

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وضباب على هذه المناطق

أمطار غزيرة تغرق شوارع جدة

الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

10:24 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

08:59 م

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

09:45 م

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status