تعرف على موعد حفلة مايا دياب في عيد الحب

تستعد الفنانة اللبنانية مايا دياب، لأحياء حفله جديدة ضمن مهرجان "السعادة"، ويقام الحفل 13 فبراير، واعلنت عن حفلتها من خلال نشر صورة جديدة تتضمن تفاصيل الحفلة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وعلقت مايا، على الصورة قائلة:"متحمسة لقضاء ليلة الحب معكم جميعًا".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانية اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:" لا استطيع الانتظار" وأضاف آخر "جمالك فاق الخيال مايا"، وفي السياق ذاته آخر قائلًا:"بالتوفيق".



ويذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، الذي شاركت بها خلال موسم الرياض بالسعودية، وشارك في البطولة ماجد المصري وهالة فاخر وحمدي المرغني، والمسرحية من إخراج أشرف زكي.