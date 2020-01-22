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ميركل: الرئيس الصيني وعد بدعم تنفيذ نتائج مؤتمر ليبيا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:15 م
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أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
وكالات
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صرحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بأن الرئيس الصيني تشي غين بينغ، وعد بمواصلة دعم بلاده لتنفيذ نتائج مؤتمر ليبيا الذي انعقد في العاصمة الألمانية برلين يوم الأحد الماضي.

جاء ذلك وفقاً لما صرح به المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء، بعد اتصال هاتفي بين المستشارة والرئيس الصيني.

وأضاف زايبرت أن المحادثة الهاتفية تطرقت أيضاً إلى وضع العلاقات السياسية والاقتصادية بين برلين وبكين بالإضافة إلى قضايا تجارية دولية.

وتابع زايبرت أن المحادثة تناولت أيضاً العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين ولاسيما قمة الصين الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في مدينة لايبتسيغ الألمانية في سبتمبر المقبل أثناء الرئاسة الدورية لألمانيا للاتحاد الأوروبي.

كانت 16 منظمة ودولة اتفقت في ختام مؤتمر ليبيا الذي دعت إليه ميركل على تعزيز الجهود الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا والصادر منذ 2011، كما طالب المؤتمر بتفكيك شامل ونزع سلاح الميليشيات الضالعة في الحرب الأهلية في ليبيا.

وطالب المشاركون في المؤتمر أيضاً بتطبيق عقوبات على منتهكي وضع الهدنة.
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الكلمات المفتاحية

نتائج مؤتمر ليبيا تنفيذ الرئيس الصيني أنجيلا ميركل

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