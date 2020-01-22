محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة

أكد الدكتور أحمد عبدالله الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، خلال الثلاثة أشهر القادمة سيكون هناك مشهد مختلف في القطاع الصحي بالفيوم، حيث تم أنشاء مجلس إقليمي لقطاع الصحة على مستوى محافظة الفيوم، الذي تضم جميع الأطراف المعنية ما بين مستشفى الفيوم العام والجامعي والتأمين والنقابة والقطاع الخاص، وذلك لتسهيل العمل للمواطن وتقديم أفضل خدمة طبية متاحة، وعرض الاحتياجات اللازمة لتقليص العمل والأنتهاء من قوائم الأنتظار بالمستشفيات، موضحًا بأن دور المجلس وضع سياسات عامة وربطها ببعضها لتسهيل الأختصاص والأجهزة المتاحة بالمستشفيات وتوجيه المواطن نحوها، ولإعطاء كل جهه في تخصصها والأنتهاء من الكثافه التي تؤثر بالسلب على سير العمل وأطباء الخدمة الطبية السليمة.



وأوضح محافظ الفيوم بأن وحدة جرحات القلب بمستشفي طامية المركزي التي تخدم محافظة الفيوم وقطاع شمال الصعيد المعني بتشغيلها جامعة عين شمس، ونتقصي الأحتياجات الفعلية التي تحتاجها الوحدة، فهناك تنسيق لبعض التجهيزات الطبية مطلوب توريدها للوحدة، ومطلوب توفير بعض الأجهزة الطبية اللازمة لتشغيل الوحدة، مشيرًا بأنه تم عمل حصر بها عن طريق مديرية الصحة وبعد مراجعة أعضاء هيئة التدريس اللذين قاموا بزيارة لها، وإرسالها لوزارة الصحة، وفي انتظار توريدات الأجهزة من الوزارة، والفريق الطبي مستعد لبدء العمل بوحدة قسطرة القلب بطامية، وتشغيلها جراحات والتي ستعمل طوال أيام الأسبوع.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم فى أول اجتماع له مع الإعلاميين بالمحافظة لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المواطنين.





