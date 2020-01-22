Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
أكد الدكتور أحمد عبدالله الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، خلال الثلاثة أشهر القادمة سيكون هناك مشهد مختلف في القطاع الصحي بالفيوم، حيث تم أنشاء مجلس إقليمي لقطاع الصحة على مستوى محافظة الفيوم، الذي تضم جميع الأطراف المعنية ما بين مستشفى الفيوم العام والجامعي والتأمين والنقابة والقطاع الخاص، وذلك لتسهيل العمل للمواطن وتقديم أفضل خدمة طبية متاحة، وعرض الاحتياجات اللازمة لتقليص العمل والأنتهاء من قوائم الأنتظار بالمستشفيات، موضحًا بأن دور المجلس وضع سياسات عامة وربطها ببعضها لتسهيل الأختصاص والأجهزة المتاحة بالمستشفيات وتوجيه المواطن نحوها، ولإعطاء كل جهه في تخصصها والأنتهاء من الكثافه التي تؤثر بالسلب على سير العمل وأطباء الخدمة الطبية السليمة.

وأوضح محافظ الفيوم بأن وحدة جرحات القلب بمستشفي طامية المركزي التي تخدم محافظة الفيوم وقطاع شمال الصعيد المعني بتشغيلها جامعة عين شمس، ونتقصي الأحتياجات الفعلية التي تحتاجها الوحدة، فهناك تنسيق لبعض التجهيزات الطبية مطلوب توريدها للوحدة، ومطلوب توفير بعض الأجهزة الطبية اللازمة لتشغيل الوحدة، مشيرًا بأنه تم عمل حصر بها عن طريق مديرية الصحة وبعد مراجعة أعضاء هيئة التدريس اللذين قاموا بزيارة لها، وإرسالها لوزارة الصحة، وفي انتظار توريدات الأجهزة من الوزارة، والفريق الطبي مستعد لبدء العمل بوحدة قسطرة القلب بطامية، وتشغيلها جراحات والتي ستعمل طوال أيام الأسبوع.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم فى أول اجتماع له مع الإعلاميين بالمحافظة لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المواطنين.


محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
محافظ الفيوم: أنشاء مجلس أقليمي لقطاع الصحة
Advertisements

أخبار تهمك

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ ساعة و نصف

«الشوط الثاني» مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر Live barcelona vs ibiza Live Stream

منذ 36 دقيقة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يومين

هدف إيبيزا ضد برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة الآن| مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر barcelona| يلا شوت برشلونة yallakora

منذ نصف ساعة

شروط الحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ يوم

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا اليوم| رابط مباراة برشلونة ضد إيبيزا بث مباشر| تغطية حية مباراة برشلونة وإيبيزا live

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ 37 دقيقة

ريال مدريد يقترب من التعاقد مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

08:52 م

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

07:40 م

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

07:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status