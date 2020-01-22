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الصحة: المملكة تطبق احترازات وقائية لمنع وفود فيروس "كورونا"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:11 م
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بوابة الفجر
حلمي رمضان
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أكدت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، على متابعتها المستمرة لانتشار فيروس "كورونا" الجديد الغامض في الصين، وأنها تطبق احترازات وقائية لمنع وفادته للمملكة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "مركز القيادة والتحكم بالوزارة يتابع عن كثب تفشي المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد"، لافتة إلى أن "المعلومات الحالية تشير إلى أن المخاطر الصحية المحلية من هذا الفيروس مرتبطة بالسفر من وإلى المناطق، التي ينتشر فيها المرض".

كما أوضحت الوزارة في البيان، أن "مركز القيادة والتحكم، أظهر أن الأعراض الشائعة للعدوى، هي الأعراض التنفسية الحادة، مثل الحمى والسعال، وضيق التنفس وصعوبته، كما يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة"، فيما أكد مركز التحكم على أن طرق انتقال الفيروس غير واضحة حتى الآن، إلا أن الدلائل تشير إلى أن العدوى تنتقل بين البشر.

وزارة الصحة السعودية
هي الوزارة المسؤولة عن الصحة العامة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، ورسم خطة السياسة الصحية بالمملكة تأسست عام 1370هـ مع تأسيس مجلس الوزراء السعودي، ويتولى رئاستها الآن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019، تقدمت المملكة 6 مراكز عن العام 2018 في مؤشر الصحة لتحل في الترتيب 58 عالميًا.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة كورونا فيروس كورونا الجديد المملكة الصحة

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