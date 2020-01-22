جدتي من المحاربات.. كارمن سليمان في كلمتها بمستشفى بهية (فيديو)

زارت الفنانة كارمن سليمان، وزوجها مصطفى جاد، مستشفى بهية لتقديم الدعم لمحاربات سرطان الثدي.



وصرحت كارمن سليمان، خلال كلمتها في مستشفى بهية، بأن جدتها من محاربات سرطان الثدي وتم شفائها، وأن هذا سر بكائها أثاء حديث احدى المحاربات من المرض.



وأضافت كارمن سليمان، أن جدتها تماثلت الشفاء تمامًا وكانت تأخذ 12 جُرعة، وخمس سنوات دواء من الحبوب، ومن تعليمات الطبيب المعالج لها، عدم التعامل بذراعها الأيمن وبعد مرور 15 عام عاد إليها المرض بشكل منتشر، وأماكن من الصعب التدخل فيها جراحيًا



وأشارت كارمن سليمان، خلال كلمتها أن جدتها هي مصدر طاقة إيجابية في حياتها بشكل عام، ودائمًا ما تقول لها بأن هذا المرض ليس مميت ولكن عندما يأتي الآجل يحدث، في أي شىء بدون مرض.



وتابعت كارمن سليمان: أقوم بشكل دوري بالكشف، قلقة من أن أكون مصابة بنفس المرض.