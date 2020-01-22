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مفاجأة.. لاعب جديد يرحل عن يوفنتوس هذا الشتاء

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:14 م
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يوفنتوس
يوفنتوس
حسام مجدي
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اقترب واحد من لاعبي نادي يوفنتوس الإيطالي من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


كالياري يستهدف ضم جناح يوفنتوس

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن نادي كالياري الإيطالي يريد التعاقد مع الكرواتي ماركو بياكا جناح نادي يوفنتوس في هذا الشتاء.


كالياري ينهي الاتفاق مع يوفنتوس لضم بياكا

وأكدت الشبكة أن نادي كالياري أنهى الاتفاق بالفعل مع نادي يوفنتوس على ضم بياكا في يناير الجاري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء.


ووافق نادي يوفنتوس على رحيل ماركوا بياكا عن صفوف الفريق في انتقالات يناير الجارية على سبيل الإعارة بسبب عدم مشاركته مع الفريق هذا الموسم.


مشاركات ماركو بياكا مع نادي يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك ماركو بياكا في مباراة وحيده مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم خلال بطولة كأس إيطاليا ولم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.


ترتيب نادي كالياري في الدوري الإيطالي الممتاز

ويتواجد نادي كالياري في المركز السادس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 30 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

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