شاهد.. إيمان العاصي تتحدى البرد بفستان أزرق اللون



وظهرت العاصي، بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستان أزرق اللون، وعلقت على الصورة قائلةً " أغاني الحب القديمة لا تزال لديها أجمل خطوط".





ونالت الصورة إعجاب العديد من الجماهير وجائت أبرز التعليقات من جانب المتابعين " جميلة جدا باللون الأزرق"، وعلق آخر " أجمل اشي بالحياة إنتي".



يذكر أن شاركت الفنانة إيمان العاصي، في مسلسل" مملكة إبليس"، بجانب كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم غادة عادل، صبري فواز، أحمد داوود، رانيا يوسف.



وتدور أحداث مسلسل "مملكة إبليس" خيالية ليس لها واقع داخل الحارة، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.





نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".