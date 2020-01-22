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شاهد.. إيمان العاصي تتحدى البرد بفستان أزرق اللون

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:03 م
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إيمان العاصي
إيمان العاصي
مصطفى فكيه
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شاهد.. إيمان العاصي تتحدى البرد بفستان أزرق اللون
نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت العاصي، بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستان أزرق اللون، وعلقت على الصورة قائلةً " أغاني الحب القديمة لا تزال لديها أجمل خطوط".

ونالت الصورة إعجاب العديد من الجماهير وجائت أبرز التعليقات من جانب المتابعين " جميلة جدا باللون الأزرق"، وعلق آخر " أجمل اشي بالحياة إنتي".

يذكر أن شاركت الفنانة إيمان العاصي، في مسلسل" مملكة إبليس"، بجانب كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم غادة عادل، صبري فواز، أحمد داوود، رانيا يوسف.

وتدور أحداث مسلسل "مملكة إبليس" خيالية ليس لها واقع داخل الحارة، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

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الكلمات المفتاحية

مسلسل مملكة ابليس ايمان العاصي اعمال ايمان العاصي

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