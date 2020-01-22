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مقتل قيادات كبيرة من الحوثيين في معارك شرق صنعاء

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:09 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، مقتل قيادات كبيرة من عناصر ميليشيا الحوثي، وأسر العشرات منهم في معارك بين الطرفين، بمديرية نهم الجبلية شرقي العاصمة صنعاء.



ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخُبّي، قوله إن "أفراد الجيش يسطّرون حالياً بطولات خالدة على امتداد جبهة نهم".



وأضاف، أن "العدو الحوثي منهار في مديرية نهم (قرابة 40 كيلومتراً شرقي صنعاء) ومعنوياته تحت الصفر".



وأشار إلى أن "عدداً كبيراً من قيادات ميليشيات الحوثي لقت حتفها في المعارك الأخيرة (الأيام الماضية) بالجبهة ذاتها، وأن أسراهم بالعشرات سلموا أنفسهم، بمجرد وصول قوات الجيش الوطني إلى مواقعهم".



ومنذ أيام تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في مديرية نهم التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.



وأعلن الجيش اليمني أمس الثلاثاء، أنه استطاع السيطرة على سلسلة جبلية في المديرية التي تحتوي على جبال وتلال وطرق شديدة الوعورة.
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الكلمات المفتاحية

مقتل معارك قيادات شرق صنعاء حوثية الجيش اليمني

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