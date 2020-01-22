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كورة لايف - TOTTENHAM GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة توتنهام اليوم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:06 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مباراة توتنهام ونوريتش سيتى ، يستضيف توتنهام الإنجليزى غداً الأربعاء على ملعبه فريق نوريتش سيتى فى تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة, وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الإنجليزى.

يخوض توتنهام اللقاء بقيادة جوزية مورينيو وهو فى المركز الثامن برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة وفاز فى 8 وخسر مثلهم وتعادل فى 7 مباريات, بينما نورويتش فى موقف لا يحسد عليه حيث أنه فى قاع جدول الترتيب للدورى الإنجليزى برصيد 17 نقطة ولم يفوز سوى فى 4 مباريات وتعادل فى 5 وتلقى الخسارة 14 مرة.


 
من المتوقع أن تكون مباراة سهلة على توتنهام والذى سيحاول أن يزيد من جراح خصمه محاولة من الاستفادة من الثلاث نقاط من أجل تقدم مركزه فى الدورى نحو المربع الذهبى كما أنه سيستغل عاملى الأرض والجمهور والضغط المستمر على نوريتش واحراز أكثر من هدف فى مرماه حيث أن اهتزت شباكه 45 مرة وهو أعلى معدل لفريق لاستقبال أهداف لهذا الموسم حتى الآن.

المباراة توتنهام ضد  نوريتش سيتي
البطولة الدوري الإنجليزي
موعد المباراة 22/يناير/2020 | في تمام الساعة ال9:30 توقيت مصر
ملعب المباراة استاد توتنهام هوتسبر
القنوات الناقلة بي ان سبورت
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