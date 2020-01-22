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أحمد موسى يعرض محادثات مسربة على جروب للإخوان (فيديو)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:14 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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عرض الإعلامي أحمد موسى، محادثات مسربة على جروب ما يسمى بالحركة الشعبية الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان، تكشف التمويلات التي تتقاضاها العناصر الإرهابية مقابل إثارة الفوضى في مصر.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن المحادثة تضمنت ملخص اجتماع حول تدريب عناصر الإخوان على رمي الحجارة والتشديد على اللياقة البدنية، فضلًا عن تدريب الإخوان على رمي المولوتوف، لافتًا إلى أنه سيكون مسئول عن ذلك المبتدئين في الحركة الإرهابية.

وأضاف أن التسريبات أوضحت أنه سيتم تدريب عناصر الإخوان الإرهابية على قطع الطرق الرئيسية ومنع قوات الأمن من التقدم، ويتم اختيار الطرق الرئيسية التي تساعد العناصر الإخوان على الهروب بسهولة.

ولفت إلى أن وثيقة عناصر الإخوان تتضمن رصد قوات الأمن وأماكن تمركزها في الميادين والشوارع للتعرف على كيفية التحرك، كما طالبوا عناصرهم بمسح الرسائل على الهواتف المحمولة.
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توك شو تسريبات الاعلامي أحمد موسي الإخوان أحمد موسى

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