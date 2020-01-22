الأنبا عمانوئيل يستقبل رئيس دير الأنبا باخوميوس

في إطار العلاقة الطيبة بين الكنيسة القبطية الكاثوليكية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استقبل صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صاحب النيافة الأنبا سلوانس رئيس دير الأنبا باخوميوس والوفد المرافق له، وذلك بمقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بالأقصر.



تأتي تلك الزيارة في تبادل التهاني بين أصحاب النيافة في مختلف المناسبات، حيث تبادلا نيافتهما التهاني بمناسبة عيد الغطاس المجيد.



كان في استقبال الأنبا سلوانس والآباء الرهبان الأب أيضًا كل من الأب يوسف إقلاديوس راعي كنيسة رئيس الملائكة، والأب ميلاد رزق راعي كنيسة العائلة المقدسة، والأب ملاك ناجي مساعد الراعي بكنيسة رئيس الملائكة، والأب أمجد عزت مساعد الراعي بكنيسة الشهيد مارجرجس، وعدد من أبناء الإيبارشية.



حضر مع نيافة الأنبا سلوانس كل من الراهب القمص باخوم، والراهب القمص أرميا، والراهب القس بولا، والراهب القس ميخائيل، والراهب القس مكسيموس، والراهب القس موسي



ساد اللقاء مناخ من الأخوية، حيث تبادل الأنبا عمانوئيل مع الأنبا سلوانس والآباء الكهنة والرهبان المشاركون في اللقاء الحديث حول ما طرأ من مستجدات متعلقة بالإيبارشية والدير منذ لقائهم السابق.